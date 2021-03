Di su pare

Godišnje u Hrvatskoj agencije koje organiziraju različite vrste putovanja za učenike i prosvjetne djelatnike uprihode 350 milijuna kuna, no kako je pandemija zaustavila putovanja, tako su se i agencije našle u nezavidnoj situaciji. No, država im je izašla u susret te dodijelila sredstva pomoći, no o roditeljima maturanata i djece koja su uplatila razne oblike putovanja ista ta država nije razmišljala. Zakon o pružanju usluga u turizmu iz travnja 2020. tako u sebi sadržava klauzulu da putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer te su agencije zaštićene, no s obzirom na pritužbe roditelja koji ne mogu novac “izvući” iako su putovanja otkazana Zakon će se vjerojatno mijenjati baš zbog vaučera te postoji nada da će novac biti vraćen klijentima. Jutarnji list