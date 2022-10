Sinatra, Cave, Bowie, Marvin Graye, Beatlesi, Green Day...

Šesnaest novinara poznatoga američkog časopisa kreiralo je listu albuma “koji definiraju glazbu u njenom najambicioznijem obliku”. Konceptualni albumi nisu novost u popu, tvrde autori liste, Frank Sinatra ih je počeo snimati ​​prije 70 godina, zahvaljujući “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” Beatlesa i “Tommy” grupe Who, rock je svojedobno uzeo primat u snimanju konceptualnih albuma. Po izboru novinara Rolling Stonea, najbolji su:

1. Kendrick Lamar “Good Kid, M.A.A.D City”

2. Green Day “American Idiot”

3. Pink Floyd “The Wall”

4. Raekwon “Only Built 4 Cuban Linx …”

5. The Who “Tommy”

6. Liz Phair “Exile In Guyville”

7. Rush “2112”

8. My Chemical Romance “The Black Parade”

9. Frank Sinatra “In The Wee Small Hours”

10. Rosalía “El Mal Querer”

Kompletnu listu pogledajte ovdje. Ravnododna