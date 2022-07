Sagradio školu u Tanzaniji

“Obrazovanje. Je li to nešto za jesti?” Ovako je svoju nevjerojatnu priču započeo Romano Malečić, 21-godišnji Hvaranin i svjetski putnik koji je za vrijeme pandemije otišao na drugi kraj svijeta kako bi pomogao onima kojima je to najpotrebnije. Spakirao je kofere i otišao u Arushi, mjesto u Tanzaniji u kojemu je život izrazito težak, a obrazovanje je na samom kraju liste prioriteta. Romano je u Tanzaniji predavao engleski i pomagao djeci s posebnim potrebama. U međuvremenu je saznao da je škola koju koriste u najmu i potpuno neodrživa za 80-ak mališana koji ondje žive. Prije nekoliko godina počeli su gradnju nove škole, no nisu imali novca za dovršetak. „I tu san ja uskočio, proba i pokrenuo skupljanje donacija jer mislin da svako dite ima pravo na ono osnovno pa tako i edukaciju. To je njima stvarno jedina šansa, jedini izlaz i nešto šta im nitko oduzeti ne može. I pola godine poslin škola je izgrađena i 80-ak mališana dobilo je novu priliku”, kaže Romano. Punkufer