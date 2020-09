Mlada švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg vratila se u školu nakon godinu dana pauze rekavši kako je sjajan osjećaj biti ponovno u školi. U lipnju 2019. godine djevojčica je objavila kako će prekinuti školovanje kako bi se u ostatku 2019. i kroz 2020. posvetila klimatskim ciljevima.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020