Planetarna tijela slična Zemlji – Mjesec, Mars, asteroidi i kometi – sadrže nalazišta vrijednih resursa, što je privuklo pažnju znanstvene zajednice i korporacija te stvorilo poduzetne vizije rudarenja u svemiru s nadom u ekspanziju industrije u svemirskim prostranstvima. Neki asteroidi mogu imati velike količine željeza, nikla, zlata i platine, što se može iskoristiti za proizvodnju elektronike i struktura. Mjesečev regolit sadrži helij-3, a on će postati koristan ako na Mjesecu budemo koristili nuklearnu fuziju, dok je britanska kompanija Metalisys razvila proces koji može izvući kisik iz Mjesečeva regolita. No, prije nego što počnemo brojiti novac, morat ćemo uzeti u obzir logističku i tehnološku stranu priče, a one su, piše The Next Web, prilično komplicirane. Tportal