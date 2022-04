Tko je jamio, jamio je

U izazovnoj situaciji našle su se kompanije koje su ruskim avioprijevoznicima davale putničke zrakoplove na leasing. Naime, sankcije Europske unije i SAD-a dovele do toga da ti zrakoplovi više ne smiju ostati u zakupu u Rusiji. Kad je prošao ožujak i rok za povrat zrakoplova vlasnicima, svi avioni koji u međuvremenu nisu vraćeni – prema odluci ruskih vlasti – ostaju u toj zemlji, u posjedu aviokompanija koje su ih unajmile. Irska i Bermuda, države u kojima je velika većina od više od 700 ovakvih zrakoplova bilo registrirano, odmah su im ukinule svoje certifikate i dozvole za let. Na to je Rusija donijela zakon koji je dopustio aviokompanijama da takve, tuđe, zrakoplove upišu u ruski registar kao svoje, čime im je omogućen legalni nastavak letenja (barem u ruskom zračnom prostoru). Radi se o 400 – 500 zrakoplova uzetih na leasing. Bug