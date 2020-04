Na Frankfurtskom aerodromu već danima živi 23-godišnji ruski student Mihail Novosjolov koji silom želi apsolvirati jedan semestar na Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Granična policija ne pušta ga da službeno uđe u zemlju zbog koronavirusa, nema ni prebivalište u Njemačkoj, no on ne odustaje. Njegova priča ima rupa, no njegova upornost dobila je prostor na stranicama Deutsche Welle.