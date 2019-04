S anarhijom koja vlada u Los Angelesu teško se nosi i frontmen legendarnih Sex Pistolsa

“Iako smo još u proljeće prošle godine započeli pregovore o ustupanju licence američkom odvjetniku i kolekcionaru Johnu B. Quinnu, tek sam neki dan, kad sam se prošetala do nove lokacije na Hollywood Boulevardu i pročitala natpis Museum of Broken Relationships, shvatila što smo zapravo napravili. Rezultat je to desetogodišnjeg truda, ulaganja, znanja, rizika i upornosti”, kaže za T-Portal Olinka Vištica, suvlasnica zagrebačkog Muzeja prekinutih veza. Quinn je u otvaranje podružnice muzeja u Los Angelesu dosad uložio preko milijun dolara te se nada da će uskoro postati samoodrživ.