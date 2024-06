Smijete biti tužibabe

Prilika je to potrošačima iscrpljenima inflacijom i naraslim životnim troškovima, da povoljnije kupe odjeću i obuću, neki kućanski uređaj ili koji drugi proizvod. No, tu su često i neke nepravilnosti. Pravilnikom je propisano da se sezonsko sniženje odvija dvaput godišnje. Zimsko sezonsko sniženje započinje 27. prosinca, ljetno sniženje 1. srpnja, a oba mogu trajati najdulje 60 dana. Za razliku od akcijskih prodaja i rasprodaja, sezonsko sniženje podrazumijeva prodaju proizvoda po istoj sniženoj cijeni i nakon isteka sezone, a do isteka zaliha. S tim da se nakon isteka 60 dana takva prodaja više ne smije reklamirati kao sezonsko sniženje. N1