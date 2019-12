Mama šetaj, dolazi mi cura!

Dvije trećine (67%) osoba mlađih od 24 godine u Hrvatskoj živi s roditeljima, kao i 41% ljudi u dobi od 25 do 29 godina. S roditeljima stanuje petina (20%) ljudi u dobi od 30 do 34 godine, 15% osoba u dobi od 35 do 39 godina, 12% pripadnika dobne skupine od 40 do 44 godine i 7% ljudi starijih od 45 godina. T-Portal…