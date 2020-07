Ladies only

“Smatram kako će svih pet HNS-ovaca koji su poduprli Vladu učiniti sve kako bi se Vlada održala. Kad bi došlo do izbora – oni bi bili politički mrtvi. Vjerujem da će desno krilo, Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović jačati”, rekla je Anka Mrak Taritaš gostujući u emisiji Nedjeljom u dva. Na pitanje hoće li njezini kolege provesti kurikularnu reformu onako kako su je zamislili, rekla je da ne vjeruje. “HNS je stavljen u situaciju da nema izbora. Rečeno je da je reforma obrazovanja iznimno važna – to su sve deklarativno stvari na papiru protiv kojih čovjek ne može imati ništa protiv. No ne vidim program i način na koji će ta obećanja biti provedena”, kazala je Mrak Taritaš. HRT