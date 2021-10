Etika je problem

“Nemamo šanse konkurirati i boriti se s Kinom u 15 do 20 godina. Trenutno je to već gotova stvar, moje mišljenje je da je već gotovo”, rekao je to Nicolas Chaillan, prvi šef odjela za razvoj softvera u Pentagonu, koji je odstupio u znak prosvjeda protiv spore tehnološke transformacije u američkoj vojsci. Kina bi mogla dominirati budućnošću svijeta, kontrolirati sve od medijskih narativa do geopolitika, dodao je. Chaillan za to krivi tromu inovaciju, nespremnost američkih tvrtki poput Googlea da rade s državom na umjetnoj inteligenciji i opsežne etičke rasprave o tehnologiji. Kineske kompanije su se obvezale raditi s njihovom vladom i “masovno ulažu” u umjetnu inteligenciju bez obzira na etiku. Tportal