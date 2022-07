Gospodarstvo bi nam ipak trebalo biti važnije od nogometa

Damir Odak novom knjigom vrlo argumentirano, a čitljivo objašnjava razloge zašto je Hrvatska u razdoblju od 1980. do 2020. zabilježila tek stagnaciju. A svjetsko je gospodarstvo raslo 2,8 posto na godinu. Pa je udio Hrvatske u svjetskom BDP-u sa 16,2 pao na jedva 6,7 promila. U knjizi postoji podjela na pet podrazdoblja. Ono od 1980. do 1990. bilo je prvo izgubljeno desetljeće. Onda je došla ratna faza od 1990. do 1995. s raspadom gospodarstva i dubokom depresijom. Treće razdoblje je do prve mirnodopske recesije (1996. – 2000.). Onda je uslijedilo razdoblje gospodarskog rasta (2000. – 2010.). I na kraju gospodarski zastoj od 2010. do 2020. godine. Odak u knjizi suvereno argumentira tezu da je Hrvatska u proteklih 40 godina ‘mnogo neuspješnija od velike većine država‘. Pa upozorava da ‘tako dugi gospodarski zastoj, ili prije pulsirajuća stagnacija, nužno pokazuje da je nešto pogrešno u načinu funkcioniranja cjelokupnoga hrvatskog društva’. Miodrag Šajatović za Lider.