Viva film!

Every Noise At Once je impresivan sajt – sadrži popis od 1.536 glazbenih žanrova, sve na jednoj, početnoj stranici, a uz zvaki žanr ide i isječak pjesme tog žanra. Žanrovi su zaista razni, od klasičnih poput rock’n’rolla, jazza, techna, hip-hopa, do neobičnijih poput japanske psihodelije, aggrotecha ili poganskog metala. Yu-rock i hrvatski pop tkđ. su popisani (Zabranjeno pušenje i Dražen Zečić). Inače, žanrovi su na stranici poredani tako da je na vrhu mehanička i elektro glazba, dolje organska, lijevo atmosferična, desno ritmičnija. Na svaki žanr se može kliknuti pa se otvori podstranica s popisom izvođača podžanra, tkđ. s mogućnošću preslušavanja. Sajt je konstant beta, što znači da stalno dodaju nove žanrove.