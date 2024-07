Ili si njihov, ili si naš

Pjesme su uvijek iste – i 1982., i 1992. i 2002., ali reakcije publike se mijenjaju. Devedesetih su nastale frke. Postale su lakmus papir: dio publike odmjerava hoće li band imati muda da ih izvede, drugi dio odmjerava što će se desiti. Kako bi se bližio kraj koncerta, to bi se osjetilo u atmosferi. Izveli bismo pjesme, i nikad se nije desilo ništa”, kazao je legendarni pulski rocker Saša Milovanović, poznatiji kao Sale Veruda, član benda KUD Idijoti. Besmisleno je ispravljati tuđa mišljenja. Devedesete su bile fantastično vrijeme da se pokaže tko je tko. Kad je sve OK, sve je Ok, ali kad je frka, vidi se tko je tko. Novosti