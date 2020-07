Za sve one koji vole dobru i kvalitetnu komediju, ime Jacka Blacka ne treba posebno predstavljati. Dovoljno je reći da se ovaj popularni američki komičar do sada pojavio u desetak vrhunskih humorističkih ostvarenja od kojih posebno treba izdvojiti filmove kao što su „Nepodnošljivi gnjavator“, „Mars napada“, „Ljubav je slijepa“, „Hi-Fi dućan snova“, „Rock’n’Roll škola“ i „Godina prva“, a svoj glas posudio je i u animiranim hitovima „Ledeno doba“ i trilogiji „Kung Fu Panda“. Međutim ove godine, točnije od sljedećeg četvrtka (3. prosinca) imat ćemo ga prilike gledati u jednoj potpuno drugačijoj ulozi, možda čak i najmračnijoj od svih koje je do sada imao prilike glumiti: kao R. L. Stine.

Popularni književnik R. L. Stine nije niti izbliza takav „mračnjak“ kako bi se prema temama njegovih knjiga na prvi pogled moglo zaključiti. Iako ga zovu „Stephenom Kingom dječje literature“, Stine je zapravo poprilično vedar i optimističan tip, ali čim je dobio ulogu u avanturističkoj komediji Čudovišta iz susjedstva snimljenoj prema seriji knjiga Goosebumps koje su tijekom 90-ih godina prodane u preko 350 milijuna primjeraka u svijetu, Jack Black je odlučio okrenuti se svojoj tamnoj strani i na ekranima nam prikazati nešto što do sada nikada nije: mračnog negativca.

„Svaka osoba ove planete u sebi ima svijetlu i tamnu stranu. Za ovu ulogu u potpunosti sam se okrenuo onoj tamnoj“, izjavio je Jack Black u jednom od mnogobrojnih intervjua koje je dao povodom dolaska komedije u kina diljem svijeta.

„Kada sam prije snimanja filma upoznao Jacka Blacka odmah mi je rekao da će u filmu prikazati puno mračniju verziju mene“, kaže književnik R. L. Stine i nadodaje: „Mislim da je odradio fantastičan posao.“

Iako je u početku uznemiren zbog činjenice što se iz velikog grada morao preseliti u mali gradić, tinejdžer Zach Cooper (Dylan Minnette) uskoro zaboravi na sve to kada se sprijatelji s Champom (Ryan Lee) i otkrije da mu je susjeda prelijepa djevojka Hannah (Odeya Rush). Ali neće sve biti tako jednostavno kada Zach upozna Hanninog misterioznog i vrlo čudnovatog oca za kojeg se ispostavlja da je R. L. Stine (Jack Black), autor super-uspješnih knjiga „Goosebumps“. Kako malo pomalo Zach upoznaje čudnovatu obitelj iz susjedstva uskoro otkriva i da Stine krije opasnu tajnu: naime, čudovišta koja su opisana u njegovim bestselerima zapravo su stvarna, a Stine štiti svoje čitatelje od njih držeći ih zaključane u svojim knjigama. Međutim, kada ista ta čudovišta igrom slučaja budu puštena na slobodu, Zachov život u potpunosti se mijenja. U ludoj avanturističkoj noći koja je ispred njih Zach, Hannah, Champ i Stine morat će se udružiti kako bi uhvatili sva čudovišta iz Stineove imaginacije – uključujući Slappy Dummyja, djevojku s ukletom maskom, patuljke i mnoge druge – kako bi ih vratili tamo gdje im je mjesto i spasili svoj gradić.