"Ako možemo poslati ljude u svemir, nema toga što ne možemo napraviti - na Zemlji"

“Kada si u svemiru, osjećaš se još povezaniji sa Zemljom. Na neki način zagrliš ju svakih 90 minuta. I osjećaš se još motiviraniji da učiniš nešto u vezi problema s kojima se Zemlja suočava”, kaže astronautkinja Europske svemirske agencije (ESA) Samantha Cristoforetti, prva Europljanka koja je bila zapovjednica Međunarodne svemirske postaje. Ona je i druga žena u povijest koja je odradila svemirsku šetnju te prva Europljanka koja se šetala svemirom. Na svemirskoj postaji odradila je dvije misije, 2014. i 2022. godine. “Svemir nije samo tamo gore, nego je među nama. Esencijalni je dio svakodnevnog života. Uzimamo ga zdravo za gotovo, no on je utkan u tkivo modernog društva. Uzdamo se u svemir da nam omogući razne usluge kao što su promatranje Zemlje, praćenje klimatskih promjena, televizijski prijenos, internet i financijske transakcije”, izjavila je Cristoforetti. Svemirska industrija ima važnu ekonomsku ulogu, procjenjuje se da će vrijediti trilijun dolara do kraja 2030-ih. “Svemir je pogon transformacije naše industrije i strateška komponenta naše ekonomske i industrijske suverenosti”, ističe astronautkinja. H-alter