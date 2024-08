Blago njima

To su Kralj Charles III kao i japanski car Naruhito i carica Masako. Kralj Charles je jedini član kraljevske obitelji koji ju ne treba imati. Ministarstvo vanjskih poslova Japana u svom pojašnjenju tvrdi kako bi bilo vrlo neprikladno kad bi se izdavao takav dokument za člana kraljevske obitelji kao da se radi o bilo kojem drugom stanovniku Japana. Prilikom posjeta drugoj državi japanski kralj i kraljica moraju tek predočiti poseban dokument ministarstva, dok se kod kralja Charlesa za to brine njegov privatni tajnik. Kralj Ujedinjenog kraljevstva to je pravo naslijedio od svoje majke koja je također smjela putovati bilo gdje na svijetu bez putovnice. Outlooktraveller