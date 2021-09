O pokušaju linča

Zahtjev da se ograniče prava osoba koje su se ranije bavile ili se bave prostitucijom, u potpunom je nesuglasju sa standardima zaštite ljudskih prava, kao i preporukama Europskog parlamenta, u kojima se državama nalaže da uspostave mehanizme podrške i mehanizme izlaza za one koje iz prostitucije žele izaći. Mi takve programe pomoći i podrške tek trebamo graditi jer nemamo nikakve. I to je rupa u sustavu, a ne to što se takva osoba zaposlila u sustavu… Stigmatizacija i marginalizacija su ogromni problemi. Jedan od načina da se to spriječi je širenje svijesti o nedopustivosti diskriminacije i osuđivanja tih osoba. Stekla sam dojam da su članci u Slobodnoj Dalmaciji išli u smjeru pritiska na sustav. Ali nadam se da je nadležnom Ministarstvu i centrima za socijalnu skrb jasno da bi bilo kakvo šikaniranje, marginaliziranje ili diskriminacija ove osobe ili bilo koje druge osobe koja se bavila ili se bavi prostitucijom bili nedopustivi – kaže dr. Ivana Radačić u intervjuu sa Sanjom Modrić za Telegram.