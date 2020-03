Prkosan, tvrdoglav, onaj koji ide uz dlaku...

Nakon što je najavljeno osnivanje novog Ministarstva obitelji, demografske obnove i useljeništva (MODOU), mnogi su se javno zapitali koliko ovo proširenje birokracije ima smisla. „To neće ništa riješiti. Prvi reformski zahvat treba biti koordinacija rada svih ministarstava. Morate sve reformirati. Nizozemska je to dobro riješila. Visokoobrazovane žene imaju po troje i četvero djece jer je država stvorila uvjete za to. Sve su službe aktivirane, od vrtića do dadiljstva“, poručuje aktivistica Sanja Sarnavka, ističući važnost sudjelovanja muškaraca u podizanju djeteta u prvim mjesecima života. H-alter