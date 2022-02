Odbrojavanje počinje

And the nominees for Best Picture are… #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Najviše je nominacija (ovdje cijela lista nominiranih) dobio Netflixov “The Power of The Dog”, njih čak 12, uključujući režiju Jane Campion, glavnu i sporednu mušku ulogu Benedicta Cumberbatcha i Jesseja Plemmonsa, te sporednu žensku Kirsten Dunst, a iza njega slijede “Dune” s deset, te “Belfast” i “West Side Story” sa po sedam. U kategoriji režije svoje mjesto su našli i Steven Spielberg (“Priča sa zapadne strane”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (“Belfast”) i Rysuke Hamagchi (“Drive My Car”). Za glavnu mušku ulogu, uz Cumberbatcha, konkuriraju Will Smith (“King Richard”), Javier Bardem (“Being The Ricardos”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”) i Denzel Washington (“The Tragedy Of Macbeth”). Nominacije za glavnu žensku ulogu pripale su Nicole Kidman (“Being The Ricardos”), Kristen Stewart (“Spencer”), Oliviji Colman (“Mračna kći”), Jessici Chastain (“The Eyes Of Tammy Faye”) i Penelope Cruz (“Paralelne majke”). Slobodna…