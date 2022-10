Ponuda uključuje 1 noćenje s doručkom za 2 osobe (i dijete do 6 godina) u dvokrevetnoj deluxe sobi u Hotelu Hills 5* te neograničeno korištenje:

unutarnjeg bazena Hotela Hills 5*

unutarnjih i vanjskih bazena termalne rivijere Ilidža

wellness&spa centra: Rimska soba, Tepidarijum, Kambala, Masažna staza, Hladna soba, Slana soba, Ledomat (masaža sitnim ledom), Finska sauna, Bio sauna, Infracrvena sauna, Hammam, Niagara tuš

Imate 3,6 kilometara do nacionalnog blaga Vrelo Bosne te 10,2 kilometara do povijesnog i kulturnog središta grada – Baščaršije. S autom je to 15-ak minuta, a parking vam je u hotelu osiguran. Rok iskoristivosti: 29.12.2022. Cijena je 715 kuna. Možete kupiti više ponuda te produžiti boravak ako želite. Više detalja pogledajte ovdje.