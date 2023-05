Perfect strangers

Tinder je eksperimentalno uveo opciju grupnog dejtanja – Tinder Social – koju je testirao ovaj tjedan u Australiji, no prvi komentari nisu najpozitivniji. “Bilo je dosadno i čudno”, kaže jedna korisnica koja je s frendicama otišla na grupni spoj s rock bendom. Drugi su nezadovoljni jer ta opcija automatski omogućuje da drugi mogu vidjeti sve vaše Facebook prijatelje koji su na Tinderu. No ako svejedno želite probati – izaberite do 4 prijatelja koji već koriste aplikaciju, pričekajte da vas prihvate i organizirajte spoj. Mashable