Corona Reich

Iako smo znali i tada da nije lako provesti epidemiološke mjere u ugostiteljskim objektima, da ih se provodilo možda ne bismo došli u ovu situaciju, rekao je Davor Božinović. Pokušavali smo vidjeti hoće li se određene mjere provoditi, no rezultati su bili takvi da to nažalost nije bilo slučaj i ti objekti su zatvoreni. Od tada, uz disciplinirano ponašanje sugrađana i provedbe mjera, su nam brojevi počeli padati i oni već 6 tjedana padaju, no nisu došli na razinu koja je zanemariva. Nerealna mi je situacija da Hrvatska ima najliberalnije mjere u EU, a da mi zbog toga trpimo kritike koje nisu opravdane. Večernji…