Treba i izdržati njegov tempo

Bojeći se da mjere štednje u Grčkoj ne dovedu do vojnog puča, bivši je premijer Papandreu u studenome 2011. smijenio cijeli vojni vrh. To ga nije spasilo, jer su ga mjesec dana kasnije smijenili najviši dužnosnici EU, i to pozadinskim pučem kojeg je orkestrirao bivši šef Europske komisije Jose M. Baroso, prema pisanju Financial Timesa i Telegrapha. Na mjesto demokratski izabranog premijera doveden je bankar Lucas Papademos, dužnosnik Europske središnje banke (ESB). Slično se dogodilo Italiji, kad je šef ESB-a uskratio financijsku pomoć sve dok Berlusconi nije odstupio, pa ga je zamijenio bankar ESB-a Mario Monti. Novi list