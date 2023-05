Papa Štrumpf koji voli seks na dugi eks

U istarskom Ližnjanu živi Franjo Miličević, svojoj zajednici poznatiji pod imenom Aba Aziz Makaja. On je seks-guru koji pomaže parovima iz cijeloga svijeta da poboljšaju emocionalni i seksualni život. Makaja će ove godine proslaviti dva rođendana – svoj 70. i 45 godina od osnivanja zajednice Komaja. “Budimo iskreni, ljudi se oduvijek varaju, samo što su se nekoć manje zbog toga rastajali. Ljudi koji pokušavaju živjeti u monogamnoj vezi ili braku i u njima odgajati djecu mogu teško poremetiti svoje zdravlje. Monogamija je gotova, nje više nema. Današnje društvo je došlo do tog stupnja razvoja gdje je to postalo očito. Sve više ljudi deklarira se da žive s nekoliko partnera ili da žive slobodnim seksualnim životom”, kaže Makaja. Dodaje da je u Hrvatskoj manje razvoda brakova nego u Europi samo zato što žene nemaju dostatnu financijsku i stambenu neovisnost. Da je imaju, Makaja vjeruje da bi se Hrvatice razvodile jednako često kao i Njemice. Index