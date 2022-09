Za manje od 2h vožnje od Zagreba možete imati još malo spokoja i komfora uz more. Ponuda uključuje 2 noćenja + 1 gratis noćenje (mogli su napisati i 3 noćenja, ali dobro :D) za do 5 osoba u Premium ili Exclusive AdriaLux mobilnim kućicama 4* u kampu Elements Selce uz korištenje bazena. U Premium kućici košta 1100 kuna, a u Exclusiv kućici 1700 kuna. Obje kućice imaju 1 bračni krevet, 2 odvojena kreveta, kauč na rasklapanje, 2 kupaonice, terasu i pogled na more. Exclusiv ima još jacuzzi, dio za roštiljanje, ljuljačku, sef i ledomat. Uz nadoplatu mogu i kućni ljubimci s vama. Korištenje u terminu: 23.9. – 31.10. Za sve detalje kliknite ovdje.