Tijekom poslijepotresne obnove zagrebačke katedrale arheolozi su u nekadašnjoj kapeli sv. Ivana Krstitelja neočekivano pronašli zapečaćeni olovni sarkofag s posmrtnim ostacima Ivana Zakmardija, plemića iz 17. stoljeća i utemeljitelja Hrvatskog državnog arhiva. Iako se vjerovalo da je grob premješten nakon potresa 1880. godine, kostur je pronađen iznimno dobro očuvan, zajedno s predmetima poput srebrnih kopči i odjeće protkane brončanim nitima. Rezovi na lubanji i prsnoj kosti potvrđuju djelomično balzamiranje radi prijenosa tijela iz Banske Bistrice. Nakon dovršetka analiza, razmatra se njegov ponovni pokop u kripti katedrale. HRT