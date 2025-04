Muževni i jaki, ali samo na internetu

Najčešće zato što misle da zbog njihovog nedovoljno atraktivnog izgleda ne mogu naći partnera. Zajednice incela sastoje se od ljutitih, mizoginih muškaraca koji polaze od ideje da društvo samo one muškarce koji odgovaraju određenom fizičkom idealu smatra dostojnima za uspješan društveni, poslovni pa i ljubavni život. To je način razmišljanja koji su prihvatile i prve femcelke. Na temelju svojih iskustava misle da znanstveno dokazuju kako u društvu općenito prolaze lijepi i privlačni ljudi i da zbog toga ispaštaju i osjećaju se usamljeno. Nailazeći na internetskim forumima i stranicama istomišljenike sa sličnim iskustvima, počinju vjerovati kako su teze koje zastupaju utemeljene. No, pojedinci u takvim zajednicama nastupaju narcisoidno i autistično, zastupajući svoje teze ne želeći uzimati u obzir druge argumente. Rezultat su negativni i toksični odnosi unutar same zajednice. Standard