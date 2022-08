Ponuda koja se ne odbija

Serija predstavlja proces snimanja legendarnog filma Kum, takoreći od ideje do realizacije, a kroz prizmu Alberta S. Ruddyja, producenta kojem je to bio prvi ozbiljniji projekat, a koji je dotad radio u računarskoj kompaniji i ubijao se od dosadnog posla. Produciranje mu je ponudilo pogled u neki novi svet, pogled koji više nije mogao da skrene. Holivud ga je sve više privlačio, kao i mnoge pre i posle njega, ali Ruddy je imao ono što je bilo neophodno za uspeh ili pak neviđenu propast – ludost, hrabrost koja se graniči s nepromišljenošću, entuzijazam, dobru volju i, u konačnici možda najvažnije, dobre namere. The Offer sve to oslikava, a o Ruddyju, istini za volju, stičemo tako pozitivan utisak možda zato što je serija svojevrsna forma njegovih memoara. Snimljena je na osnovu njegovih sećanja, a složićemo se da bi svako od nas bio heroj u sopstvenoj priči. Ne možemo mu to zameriti, ali treba to imati na umu. XXZ