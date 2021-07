Provjerite jeste li bili u kontaktu s virusom, serološkim testovima koji dokazuju prisutnost protutijela IgM i IgG u krvi, koja nastaju kao imunosni odgovor organizma nakon kontakta s virusom SARS-CoV-2. Ponuda dana omogućuje vam serološko testiranje za identifikaciju IgM i IgG antitijela na koronavirus – Covid-19 ili SARS-CoV-2 u Poliklinici Lab Plus bez najave i prethodne pripreme, uz gotov nalaz isti dan po super cijeni za 150 kn. Testirati se možete na adresi Prijepoljska 19b. Rok iskoristivosti: 9.8.2021., ponedjeljak do petak od 12 h do 19 h, subotom od 8 h do 12 h. Opširnije na Ponudi dana.