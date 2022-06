Jedna doza košta 11.000 dolara

Terapija lijekom dostarlimabom kod 12 pacijenata oboljelih od tumora rektuma dovela je do potpunog povlačenja maligne bolesti, objavio je New York Times pozivajući se na studiju objavljenu u časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM). Lijek dostarlimab, koji spada u tzv. inhibitore kontrolnih točaka (checkpoint inhibitori), pacijentima se tijekom šest mjeseci terapije davao svaka tri tjedna. Dostarlimab djeluje tako da razotkriva stanice raka omogućujući imunološkom sustavu da ih identificira i uništi. Pacijenti uključeni u studiju bili su uvjereni da će nakon terapije lijekom morati na zračenje i kemoterapiju, no to se nije dogodilo jer se kod svakog pacijenta rak povukao. Jedno od iznenađenja bila je i činjenica da pacijenti nisu iskusili veće nuspojave koje obično ima jedan od pet pacijenta koji primaju slične lijekove. Jutarnji