Snaga, ljepota, hrabrost. I IQ od 152

Sharon Stone opisala je svoje zdravstvene probleme, a iako je tema bila teška, uspjela se našaliti na svoj račun: “Te mamografije uopće nisu zabavne. Otišla sam u bolnicu i rekla im: ‘Ako me otvorite i vidite da imam rak, molim vas, odstranite mi obje dojke’ jer ja nisam osoba koju definiraju moje grudi. To možda zvuči smiješno jer svi ste vidjeli moje grudi.” Zatim je nastavila: “Brat mi je upravo umro, ali ipak sam došla. Ovo nije lako vrijeme ni za koga od nas. Ovo je teško vrijeme u svijetu, ali evo što ću vam reći, ne želim da mi neki političar govori što mogu, a što ne mogu učiniti. Kako mogu, a kako ne mogu živjeti i koja je vrijednost moga života, a koja nije. Zato ustanite. Ustanite i recite koliko vrijedite. Izazivam vas. To je ono što čini hrabrost”, zaključila je glumica i dobila ovacije svih prisutnih. Jutarnji