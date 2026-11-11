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Kad sunce i vjetar zaštekaju, baterije čekaju
Šibenik dobio najveći baterijski sustav za stabilizaciju mreže u Hrvatskoj
Tvrtke NGEN i IE-Energy pustile su u komercijalni rad prvi samostalni baterijski sustav priključen izravno na hrvatsku prijenosnu mrežu u Šibeniku. Projekt vrijedan 60 milijuna eura smješten je u kompleksu IMPOL-TLM te raspolaže snagom od 60 MW i kapacitetom pohrane od 120 MWh. Sustav se sastoji od 34 Tesla Megapack jedinice i služi za balansiranje mrežnog sustava prikupljanjem viškova energije iz obnovljivih izvora te reakcijom u milisekundama pri nestabilnostima frekvencije. Sustav je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda EU-a i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Bug