Tihi vrisak iza zatvorenih vrata
Sigurnost i mjere prisile u psihijatrijskim ustanovama pod povećalom nakon tragedije u Jankomiru
Tragična smrt pacijenta u bolnici Jankomir otvorila je pitanje sigurnosti, protokola i primjene mjera prisile u hrvatskim psihijatrijskim ustanovama. Mjere sputavanja, poput fizičkog fiksiranja ekstremiteta i kemijske sedacije, strogo su propisane i provode se pod nadzorom psihijatra i medicinskih tehničara. Ipak, stručnjaci upozoravaju na nedopuštene postupke, poput korištenja jastuka, te na kroničan nedostatak osoblja i preopterećenost djelatnika koji se organizirano educiraju i u samoobrani. Pučka pravobraniteljica pokrenula je istragu i nenajavljene obilaske zbog dugogodišnjih problema s evidencijom, predugim sputavanjem i nedovoljnom edukacijom. HRT