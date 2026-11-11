Sigurnost i mjere prisile u psihijatrijskim ustanovama pod povećalom nakon tragedije u Jankomiru - Monitor.hr
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Tihi vrisak iza zatvorenih vrata

Sigurnost i mjere prisile u psihijatrijskim ustanovama pod povećalom nakon tragedije u Jankomiru

Tragična smrt pacijenta u bolnici Jankomir otvorila je pitanje sigurnosti, protokola i primjene mjera prisile u hrvatskim psihijatrijskim ustanovama. Mjere sputavanja, poput fizičkog fiksiranja ekstremiteta i kemijske sedacije, strogo su propisane i provode se pod nadzorom psihijatra i medicinskih tehničara. Ipak, stručnjaci upozoravaju na nedopuštene postupke, poput korištenja jastuka, te na kroničan nedostatak osoblja i preopterećenost djelatnika koji se organizirano educiraju i u samoobrani. Pučka pravobraniteljica pokrenula je istragu i nenajavljene obilaske zbog dugogodišnjih problema s evidencijom, predugim sputavanjem i nedovoljnom edukacijom. HRT


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