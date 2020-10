All You Need Is Love

– Imate novu obitelj…

– Sad nas je već pet. To jest nova obitelj: pas Zigi, dvije kćeri, Roza i Klara, Nina i ja. Pet. Pa naše mame… To je neka nova snaga. Cijeli taj sistem života i ovog planeta vjerojatno će postati virtualan. Osim – ljubavi. To se neće moći odigrati virtualno. Što se tiče ljubavi, Nina i ja smo onaj najstaromodniji par. To je ono kad ne možeš izdržati ni tri sekunde da ti nema žene…

– Što je sreća?

– Sreća je ljubav. Ljubav je sreća. Treba znati živjeti. Mnogi ljudi žele da im se život promijeni. Ja ne. Zadovoljan sam. Sreća je u malim stvarima. Jedino je ljubav velika, ogromna stvar.

Sluša i pomalo pita Dobroslav Silobrčić, priča Filip Šovagovać, za Jutarnji.