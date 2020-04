Jedan od propalih kapitala

Ministar zdravstva Milan Kujundžić osnovao je povjerenstvo za Imunološki zavod kako bi se vidjelo može li on, nakon uloženog novca, sačuvati svoj brend i radna mjesta. Imenovano povjerenstvo će otići u Imunološki zavod provjeriti može li Zavod, nakon što je u opremu uloženo još 12 milijuna kuna, za dva do četiri mjeseca početi proizvoditi krvne derivate. “Treba s jedne strane sačuvati brend, a s druge strane radna mjesta. Sve što se može, treba zadržati, ali ne treba bježati ni od strateških partnera – da proizvodnja ostane u Hrvatskoj”, naglasio je ministar Kujundžić te ustvrdio kako će s cjepivima to biti puno teže jer je, dodaje, izgubljeno i tržište i brend. HRT, N1