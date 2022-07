Najveći iz '80-ih znaju tajnu: srce treba ostaviti na pozornici

Pravi rock bend starog kova. Bend koji zna da je bivstvo na pozornici težak posao, ali posao koji se radi s guštom i srcem jer jedino se tako mogu stvoriti okolnosti spektakla. Jedino se na taj način može potaknuti publika. Jedino se na taj način događa prava izmjena energije, kad ljudi osjete da je bend tu zbog njih. Prvi uzlet došao je s „Let There Be Love“, da bi uzlaznu putanju nastavile „Glitterin Prize“ i „Promised You A Mirracle“, nakon čega je „Book Of Brilliant Things“ s albuma „Sparkle In The Rain“ pripremila publiku za himnično ozračje koje je donijela „Mandela Day“ i na koncu prvog dijela „Belfast Child“, koja je i dalje jedna od najljepših pjesama o irskim ratnim prilikama 20. stoljeća, a okolnosti su htjele da je izvede jedan Škot, a ne Irac ili Englez. … Nitko nije želio ići kući, svi su željeli glazbu cijelu noć, a ne samo Simple Minds. Formula je i dalje jednostavna za shvaćanje, ali zahtjevna za izvođenje; srce treba ostaviti na pozornici da bi ga tamo svi prisutni – pronašli. Ravnododna