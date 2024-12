A kaže nije kriv

Nakon što je početkom ovog tjedna priznao krivnju za izvlačenje novca iz Dinama, prema izmijenjenoj USKOK-ovoj optužnici, Mario Mamić danas se nagodio s tužiteljstvom i dobio godinu i četiri mjeseca zatvora. Uz to mora Dinamu vratiti gotovo 2,1 milijuna eura, te platiti 750 tisuća eura sporedne novčane kazne, kao i podmiriti 70 tisuća eura sudskih troškova. Ranije je još Mario Mamić izjavio da je većina izvučenog novca završila na računu njegovog oca, pa je tužiteljstvo promijenilo optužnicu. Mariju Mamiću na teret je stavljeno izvlačenje dva milijuna eura, dok Zdravko Mamić sada odgovara za izvlačenje još 20,6 milijuna eura iz Dinama. Novac se izvlačio preko lažnih menadžerskih usluga. Modus je, kako je priznao Mario Mamić, bio sljedeći: Firme su sklopile ugovore s Dinamovim igračima za plaćanje raznih menadžerskih usluga, kao i isplatu postotka od budućih transfera. No, te usluge uopće nisu izvršene iako su bile naplaćene, dok prepuštanje ekonomskih prava od budućih transfera nije bilo osnovano. Mamićev odvjetnik Filip Glavaš nakon priznanja Marija Mamića izjavio je kako njegov klijent i dalje sve negira, te će u nastavku procesa to nastojati i dokazati. N1