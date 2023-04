Primjer 8 zemalja EU koje su zahvaljujući jakim sindikatima izborile pravo na nedostupnost poslodavcu po isteku radnog vremena budi nadu da još nismo sve izgubili

„Tko nam, dakle, ostaje za čestitke? Izbrojite malo pa ćete vidjeti. Hajde recimo da one više nisu neumjesne za oko 13 posto ukupno zaposlenih koji za rad dobiju od osam tisuća kuna pa naviše. No čestitanje je zapravo najviše na mjestu za ona tri milijardera i 101 milijunaša, među kojima je, čast iznimkama, više onih koji su jamili nego onih koji su naprosto uspješni i sposobni. Čemu, dakle, uzbuđenje, čemu karanfili, i kome se ovako post festum obraćaju sindikalci na maršu u Sisku osim svojoj taštini? I tako sam jučer odlučila preskočiti sve i biti tiho. Onima koje znam uglavnom je danas neumjesno čestitati, a one kojima nije, njih ionako ne poznajem“, piše Sanja Modrić.