Kad ti posao preuzme život, a život bez posla izgubi smisao

Postoje dvije vrste strasti prema poslu. Kad čovjek ima tzv. balansiranu strast on ne samo da uživa u poslu, već ima i kontrolu nad svojim odnosom prema njemu. Takvi ljudi obično odabiru karijerni put prema svojim interesima, uživaju u svim aspektima svog posla te im pritom posao, što je najvažnije, ne zadire previše u privatni život. S druge strane osoba koja ima opsesivnu strast prema poslu nikad se ne može u potpunosti odvojiti od njega. Takvim ljudima posao preuzima živote te nerijetko dolazi do izgaranja, stanja u kojem smo emocionalno i fizički toliko iscrpljeni da se osjećamo bespomoćno i zarobljeno. Psiholozi su došli do zaključka da je uzrok ovoj opsesivnoj strasti i psiha određenih ljudi i priroda određenih poslova. Tportal