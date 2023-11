Terminator scenarij

Prije 10 godina izumitelj i futurist Ray Kurzweil, sadašnji direktor inženjerstva u Googleu, skovao je pojam singularnost – trenutak u kojem će strojevi postati pametniji od nas. Kurzweil predviđa da će se to dogoditi do 2045., no zanimljivo je koje nas sve promjene očekuje dotad: ljudi i strojevi postat će nerazdvojni (što se već događa s pametnim telefonima), ali će sve teže postati i sačuvati tajnu – bilo privatnu ili državnu. No tehnologija će proizvesti više poslova nego što će ih nam oteti, a mi moramo pronaći način da preživimo tranziciju. TechCrunch