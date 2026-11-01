Prosvjedovali bi, ali toliko su nas ubili u pojam da nam se ne da ni šibicu zapaliti

I to uzrokovan lošim obrazovanjem, skupim stanovanjem i rastućim troškovima života, kaže prof. dr. sc. Ivan Cerovac za Novi list. Ističe kako prosvjedi zasad nisu izravan udar na demokraciju, ali upozorava na opasnost političkog sljepila: ignoriranje problema jača ekstremnu desnicu pred ključne europske izbore. S druge strane, Hrvatska unatoč vodećem mjestu po broju mladih koji žive s roditeljima izbjegava francuski scenarij. Ipak, umjesto političke zrelosti, uočava se tihi rizik – opskurni ispadi marginalaca i opća građanska apatija. Index