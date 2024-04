Ovaj legendarni Segin side-scrolling beat ’em up iz 1989., a zbog kojeg je mnoga kovanica ostavljena po arkadama, uskoro bi trebao dobiti svoju animiranu ekranizaciju. Izrada sveukupno deset epizoda povjerena je Comedy Centralu. No, detalja oko same priče i datuma izlaska serije zasad – nema. Bug