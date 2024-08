Nepoželjni svjetlosni signali

Neki vozači, naime, posve polude kad vide da im netko “blica”. Ta svjetlosna pojava one tankih živaca izuje iz cipela, osjete to kao atak na sebe, svoju vožnju i postojanje. Vozač motornog vozila dužan je umjesto dugih svjetala za osvjetljavanje ceste upotrebljavati kratka svjetla pri mimoilaženju s drugim vozilom, kad vozač tog vozila prijeđe na kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, a uvijek na udaljenosti manjoj od 200 metara. Blicanje je zakonom propisan legalan i legitiman oblik komunikacije između vozača, kao i zvučni signal, uostalom, koji se prije propisuje kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa, a osobito na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi postojala opasnost od prometne nesreće. Kazne mogu iznositi i do 260 eura. Revija HAK