„Institucije i agencije koje rade sa starijim osobama ne potiču njihovu neovisnost, patronizirajuće su i paternalističke. Stariji ljudi to internaliziraju i uče da trebaju pričekati da netko drugi obavi stvari za njih. Ako ste već vrlo slabi, to je OK, ali ne pomaže nama ostalima“, objašnjava Maria Brenton svoju motivaciju za otvaranje stambene zajednice za starije žene u sjevernom Londonu, koja se razlikuje od tipičnog smještaja za starije: 26 štićenica u dobi od 50 do 87 same vode dom; svaka posjeduje svoj apartman, no skrbe jedne o drugima. Zajedničko im je što su ostale same, ali su željele zadržati svoje dostojanstvo i neovisnost u poznijim godinama. Vox Feminae