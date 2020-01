Kolindin šalabahter za sučeljavanje

U opširnom intervjuu, razornoj bombi, bivši Milanovićev ministar finacija obrazlaže zašto bi Zoran Milanović bio loš izbor za Hrvatsku: Na zadnjem sučeljavanju ja sam vidio staru aroganciju i bahatost, zaljubljenost u sebe – ja ovo, ja ono, ja simo, ja tamo… Sve to pokazuje da se može jedno vrijeme skrivati, a pravo lice bi pokazao kada bi bio izabran. Uvjeren sam da ništa ne bi bilo drugačije u odnosu na vrijeme kada je bio premijer. On je zloupotrebljavo policijski sustav. On je policijski USKOK pretvorio u svoju osobnu vojsku za obračun s neprijateljima. Podmetao je, krivotvorio je, a to dokazuje moj primjer. Takav čovjek kada ima moćnu poziciju može je i te kako zloupotrijebiti. Kolinda Grabar-Kitarović je sušta suprotnost u vanjskoj politici u odnosu na Zorana Milanovića. Vjerujem da je komunikativnija, pristupačnija i može puno više toga učiniti. To mi kod nje i te kako odgovara. Linić ima razloga za osvetu, ali brojni argumenti protiv Milanovića su mu suvisli. (Upozoreni ste. Važite. Ako vas je uopće briga.) Novi list