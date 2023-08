Moj daleki blizanac

U svijetu slavnih postoje zvijezde koje izgledaju poput brata i sestre. I ne radi o stilu odijevanja ili frizuri nego baš imaju slične crte lice. Kao da se radi o istim genima, jer osim talenta za umjetnost imaju i slična lica. Na primjer, Kate Beckinsale i Ryan Reynolds: “Čudno, zar ne? Mučilo me to jer Ryan nije ženskasti tip muškarca. On je veliki Kanađanin. I stvarno se vidim u njemu, on je moj ‘blizanac’.”, izjavila je Kate Beckinsale 2019. godine. Ili pak glumci Jennifer Connelly i Daniel Day-Lewis te Frances McDormand i Willem Dafoe ili pjevači Miley Cyrus i Justin Bieber… Žena