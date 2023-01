Julian Assange sad nam je potrebniji nego ikad prije

Političke ličnosti poput Trumpa i Putina redefiniraju hrabrost kao spremnost da se krše zakoni ako je to u interesu države ili njih samih, čime se implicira da civilizacija opstaje samo ako ima hrabrih domoljuba koji će obavljati prljavi posao. To je izrazito desničarski oblik herojstva: lako je biti plemenit u ime svoje zemlje, ali samo oni tvrdog srca u stanju su za nju počiniti zločine. Kako filozofkinja Alenka Zupančič primjećuje u svojoj knjizi “Neka trunu”, sve češće imamo vođe koji se ponose svojim zločinima. U stvari to nije hrabrost, već direktna identifikacija s mračnom stranom državne moći. Ti ljudi krše vlastite zakone. Čak i dok su na vlasti, oni se ponašaju kao da su u opoziciji: bune se protiv vlasti, duboke države i slično“, piše Zupančič. Paradoksalno, ruska vježba iz lažne transparentnosti čini mistifikaciju državne moći još opasnijom jer se urušava naša moralna osjetljivost. Peščanik