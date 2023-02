Ukrajina mora opstati

Ovo upućuje na stvarnu opasnost. Putin i ljudi oko njega rade nešto prilično lukavo i opasno. Ne oslanjaju se samo na pravoslavne konzervativne mislioce poput Aleksandra Dugina i Ivana Iljina. Oni također rabe antikolonijalni ljevičarski jezik, govoreći svijetu da nastupaju u ime svih potlačenih naroda u njihovoj borbi protiv kolonijalne imperijalističke dominacije. I to ima određenu privlačnost kod nekih naroda Trećeg svijeta. To vidim kao veoma zloslutan znak. Putinovo obećanje pluralizma, gdje zemlje puštaju jedna drugu da na unutarnjem planu rade što žele, osnova je njegova dogovora s talibanima u Afganistanu. Dogovor s kineskim liderima: dopušteno vam je raditi što hoćete sa svojim muslimanima. Ali to nije antiimperijalna emancipacija, već zapravo prijedlog novog neofašističkog jedinstva. Imam noćne more o tome da će se sve to povezati s novom desnicom u SAD-u i zapadnoj Europi i da ćemo dobiti antiliberalnu osovinu. Mislim da je to najveća opasnost. Jednostavno, Rusija ostatku svijeta nudi neofašistički model lažne međusobne tolerancije među autoritarnim režimima. Peščanik